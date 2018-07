Des Moines (dpa) - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat für den Fall ihrer Wahl das größte Investitionsprogramm der Nachkriegsgeschichte angekündigt. Ihre Pläne will sie bei einer Rede in Detroit umreißen. Dabei soll es um die Frage gehen, wie Großkonzerne zur Kasse gebeten werden können, Studenten aus Mittelklasse-Familien von Studiengebühren befreit werden und Arbeiter am Wohlstand teilhaben können, verlautete aus der Clinton-Wahlkampfzentrale. Außerdem will Clinton die Pläne ihres Kontrahenten Donald Trump auseinandernehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.