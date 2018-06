Des Moines (dpa) - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat für den Fall ihres Wahlsieges ein umfassendes Investitionspaket angekündigt. In den ersten hundert Tagen ihrer Amtszeit werde es die größte Investition in neue Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg geben, sagte Clinton in einer Rede in Des Moines, Iowa. Sie versprach, Geld in Straßen, Brücken, Tunnel und Flughäfen zu investieren. Mit ihren Plänen könnten rund 10,4 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, fügte sie hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.