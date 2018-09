Mainz (AFP) Die SPD hat in den vergangenen Wochen an Wählerzuspruch verloren. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" verloren die Sozialdemokraten im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte und liegen nur noch auf 22 Prozent. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union demnach unverändert auf 35 Prozent.

