Bangkok (dpa) - Eine Bombenserie mit mindestens drei Toten und Dutzenden Verletzten erschüttert Thailand. Innerhalb weniger Stunden detonierten in dem Touristenort Hua Hin, nahe einem Badestrand auf der Urlaubsinsel Phuket und vor Polizeistationen in der Provinz Surat Thani mindestens sechs Sprengsätze. Die Armee geht von einer koordinierten Angriffsserie aus. Heute wird in Thailand der 90. Geburtstag von Königin Sirikit gefeiert. Ob ein Zusammenhang zwischen den Feierlichkeiten und der Bombenserie besteht, war zunächst unklar.

