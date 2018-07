Aue (dpa) - Aufsteiger FC Erzgebirge Aue hat einen erfolgreichen Heimauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Am Abend setzen sich die Sachsen gegen den SV Sandhausen mit 2:0 durch. Am 2. Spieltag war es der erste Saisonerfolg für Aue.

