Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München ist bei den Buchmachern vor dem Supercup am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) bei Borussia Dortmund Favorit auf den Gewinn des ersten offiziellen Titels der neuen Saison. Beim Sportwettenanbieter bwin bringt ein Erfolg der Bayern im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti eine Quote von 1,57:1, für einen Sieg der Münchner schon in der regulären Spielzeit wird das 2,25-fache des Einsatzes ausgezahlt. Für Dortmunds sechsten Supercup-Erfolg stehen die Odds bei 2,30:1 und für einen BVB-Sieg nach 90 Minuten bei 3,10:1.