Buenos Aires (dpa) - Lionel Messi will doch wieder für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft spielen. Nach seinem Rücktritt aus der "Albiceleste" Ende Juni nach dem verlorenen Finale der Copa América erklärte er jetzt, dass er zurückkomme, weil er sein Land und dieses Trikot zu sehr liebe. Messi dürfte damit bereits beim WM-Qualifikationsspiel am 1. September in Mendoza gegen Uruguay die Argentinier wieder als Kapitän anführen.

