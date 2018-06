Bastia (dpa) - Titelverteidiger Paris St. Germain ist mit einem Sieg in die neue Saison der französischen Fußball-Meisterschaft gestartet. Die Mannschaft mit dem deutschen Torwart Kevin Trapp setzte sich zum Auftakt der Ligue 1 mit 1:0 (0:0) beim SC Bastia durch.

Damit ist auch das Ligadebüt von Unai Emery als neuer PSG-Coach geglückt. Er hat in der Sommerpause das Amt von Laurent Blanc übernommen, für den die Zeit trotz vier Liga-Titeln in Serie beendet war. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Abwehrspieler Layvin Kurzawa in der 73. Minute.

Spiel Bastia - PSG auf PSG-Homepage