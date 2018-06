Rio de Janeiro (SID) - WAS? Handball, Männer, Vorrunde

WER? Slowenien

WANN? Samstag, 09.30 OZ/14.30 MESZ

Slowenien nimmt nach 2000 und 2004 erst zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil, gehört aber dennoch zu den europäischen Schwergewichten im Handball. Trainer Veselin Vujovic hat eine eingeschworene Mannschaft geformt, die im Gegensatz zu Deutschland gegen Gastgeber Brasilien gewinnen konnte (31:28) und mit 6:0 Punkten die Vorrundengruppe B souverän anführt.

Star der Slowenen ist Rückraumspieler Dean Bombac vom ungarischen Spitzenklub SC Szeged, zudem ist Matevz Skok Uwe Gensheimer und Co. bestens bekannt - der Torwart verdient beim Bundesligisten TuS N-Lübbecke sein Geld.

Zum bisher letzten Mal traf die DHB-Auswahl am 20. Januar auf Slowenien. In Breslau gewann die Mannschaft auf dem Weg zum EM-Gold 25:21. Auch bei der WM im vergangenen in Katar gewann Deutschland (30:27).

Doch im Lager des Europameisters nimmt man die Partie gegen den Vize-Europameister von 2004 auch keinesfalls auf die leichte Schulter. "Wir haben schon häufig gegen diese Mannschaft gewonnen, aber jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson: "Beide Gruppen sind sehr eng, jedes Tor kann ein Spiel entscheiden."