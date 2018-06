Moskau (dpa) - Angesichts wachsender Spannungen um die Halbinsel Krim schließt die russische Führung einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit der Ukraine nicht aus. "Falls keine andere Variante die Situation ändert, kann der Präsident eine solche Entscheidung treffen", sagte Regierungschef Dmitri Medwedew. Er wünsche sich dies nicht, meinte er der Agentur Interfax zufolge. Außenminister Frank-Walter Steinmeier will am Montag mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow auch über die explosive Lage in der Ukraine beraten.

