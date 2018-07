Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw und seine Frau Daniela haben sich nach 30 Jahren Ehe getrennt. Ein entsprechender Bericht der "Bild"-Zeitung wurde der Deutschen Presse-Agentur aus dem Umfeld Löws bestätigt. Eine Scheidung sei allerdings nicht geplant. Löw und seine Frau kennen sich bereits seit 36 Jahren. Das kinderlose Paar lebte in der Nähe von Freiburg. Dem Bericht zufolge wohnt Daniela Löw weiterhin dort. DFB-Chefcoach Löw hat ein Appartement in Berlin. Joachim und Daniela Löw waren selten gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten.

