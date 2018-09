Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Julia Roberts (48) hat abseits ihrer erfolgreichen Filmkarriere ein sehr bodenständiges Hobby: Handarbeit. "Kein Witz, das Strickzeug ist immer in meiner Handtasche", sagte Roberts laut dem Magazin "Instyle".

Auch in Bezug auf ihre Garderobe gibt sich die "Pretty Woman"-Darstellerin wenig divenhaft: "Ich finde, man sollte seine Klamotten nur noch mieten", sagte sie mit Blick auf ihren sich schnell verändernden Modegeschmack. Roberts steht derzeit für das Filmdrama "Wonder" vor der Kamera, das im Frühjahr 2017 in die Kinos kommen soll.