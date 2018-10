Lagos (AFP) Der Kampf gegen die Kinderlähmung in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat einen Rückschlag erlitten. Im krisengeplagten Nordosten des Landes seien zwei Kinder mit Polio-Virus diagnostiziert worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie wiesen Lähmungserscheinungen auf.

