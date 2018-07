Bangkok (dpa) - Bei Explosionen in einem thailändischen Touristenort sind mindestens ein Mensch getötet und 22 verletzt worden. In Hua Hin, 198 Kilometer südlich von Bangkok, kam es kurz nacheinander zu zwei Explosionen. Die Polizei schließt einen Unfall als Ursache aus. Zu diesem Zeitpunkt könne man nichts zu den Hintergründen sagen, in dem Bereich seien viele Touristen, aber auch Einheimische unterwegs gewesen, sagte der örtliche Polizeichef. Die deutsche Botschaft stehe in Kontakt mit den thailändischen Behörden, um herauszufinden, ob auch Deutsche betroffen sind, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

