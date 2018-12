Rio de Janeiro (dpa) - Experten der brasilianischen Armee haben auf dem Gelände des olympischen Parks einen verdächtigen Rucksack kontrolliert gesprengt. Dieser war in der Basketball-Halle entdeckt worden. Dort spielte Nigeria gegen Spanien. In dem Rucksack befand sich allerdings nur Kleidung und ein Tablet, heißt es vom Organisationskomitee. Das Publikum sei vorsichtshalber wegen der kontrollierten Sprengung zunächst von der Halle ferngehalten worden. Es durfte erst in die Halle, als das Spiel schon lief.

