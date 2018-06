Rio de Janeiro (SID) - Die italienische Sportschützin Diana Bacosi ist erstmals Olympiasiegerin im Skeet. Die 33-Jährige setzte sich im Finale am Freitag in Rio de Janeiro gegen ihre Landsfrau Chiara Cainero durch. Bronze ging an die dreimalige Olympiasiegerin Kimberly Rhode (USA), die im "kleinen Finale" die Chinesin Wei Meng bezwang.

Die viermalige Weltmeisterin Christine Wenzel (Ibbenbüren), Olympia-Dritte von Peking, hatte als Elfte der Qualifikation das Finale der besten Sechs verpasst.