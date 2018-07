Rio de Janeiro (SID) - Trampolinturnerin Leonie Adam (Stuttgart) hat das olympische Finale in Rio de Janeiro knapp verpasst. Die 23-Jährige, deren Teilnahme in der Qualifikation am Freitag bereits ein großer Erfolg war, landete im Vorkampf mit 97,885 Punkten auf dem zehnten Platz. 0,400 Punkte fehlten nach Pflicht und Kür für die Teilnahme an der Medaillenentscheidung der besten Acht, die am Freitag um 15.42 Uhr OZ/20.42 MESZ stattfindet.