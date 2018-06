Rio de Janeiro (SID) - Der deutsche Bahnrad-Vierer hat bei seinem Olympia-Comeback eine ordentliche Leistung abgeliefert und ist in der Qualifikation der 4000-m-Mannschaftsverfolgung auf den sechsten Rang gefahren. In 4:00,91 Minuten verfehlte das Team in der Besetzung Henning Bommel (Berlin), Nils Schomber (Grevenbroich), Kersten Thiele (Erfurt) und Domenic Weinstein (Unterbaldingen) im Velodromo da Barra den eigenen deutschen Rekord (3:57,166 Minuten).

In der ersten K.o.-Runde am Freitag trifft der BDR-Vierer auf die in der Qualifikation siebtplatzierten Schweizer (4:03,845). "Wir sind voll im Soll und haben schön unser Pacing durchgezogen. Ich war nicht am Limit. Die erste Runde ist unser Finale, da werden wir alles raushauen", sagte Thiele. Schnellster der Qualifikation war das Quartett aus Großbritannien mit Superstar Bradley Wiggins (3:51,943 Minuten).

Das einstige Flaggschiff des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) ist in Rio erstmals seit den Sommerspielen von Athen 2004 wieder für Olympia qualifiziert. Die Mannschaft hat unter Bundestrainer Sven Meyer einen jahrelangen Neuaufbau hinter sich und nähert sich langsam wieder früheren Leistungen. Langfristiges Ziel ist es, wieder um Gold zu kämpfen. Das war dem BDR zuletzt im Jahr 2000 gelungen.

Der deutsche Frauen-Vierer erreichte in der Qualifikation in einer Zeit von 4:30,068 Minute den neunten Platz und verpasste die K.o.-Runde.