Berlin (dpa) - Der seit Wochen erwartete Wechsel des deutschen Klassiker-Spezialisten John Degenkolb zum Radteam Trek-Segafredo ist besiegelt. Der Rennstall gab die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt.

Degenkolb fährt ab dem kommenden Jahr für das amerikanisch-italienische Ensemble, sein Vertrag geht über drei Jahre bis einschließlich 2019. "Es ist für mich ein großer Schritt, die Möglichkeit in einem Team wie Trek-Segafredo zu bekommen", sagte Degenkolb insbesondere mit Blick auf die Radsport-Klassiker. Mit Degenkolb wechselt auch dessen kongenialer Radpartner Koen De Kort vom deutschen Team Giant Alpecin zu Trek-Segafredo.

Degenkolb soll bei seinem neuen Team die Nachfolge von Fabian Cancellara antreten. Der 35 Jahre alte Zeitfahr-Olympiasieger von Rio und von Peking 2008 sowie viermalige Zeitfahr-Weltmeister wird seine Karriere nach der laufenden Saison beenden.

"John ist ein Champion, und wir fühlen uns geehrt, dass wir ihn in unserem Team willkommen heißen können", sagte Teammanger Luca Guercilena in der Mitteilung des Rennstalls am Freitag. "Ich freue mich unglaublich über diesen Wechsel", sagte der in Gera geborene, aber in Oberursel lebende Degenkolb. "Ich hoffe, dass ich meine Leistung von 2015 wiederholen kann, und warum sollte ich im neuen Outfit nicht sogar noch besser sein?"

2015 hatte Degenkolb mit den Siegen bei den Klassikern Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo seinen Status als Topfahrer gefestigt. In diesem Jahr wartet er allerdings weiterhin auf einen Sieg, bei der Tour de France hatte es Degenkolb auch nicht geschafft. Er war durch einen Unfall beim Training im Januar schwer zurückgeworfen worden. Bei dem Crash mit dem Auto einer Britin im Trainingslager in Spanien war Degenkolb der linke Zeigefinger fast abgerissen worden, zudem hatte er einen Unterarmbruch erlitten.

Mit seinem neuen Team will Degenkolb an die Erfolge von vor dem Unfall anknüpfen. Dass auch De Kort mitkommt, rundet den Wechsel für Degenkolb ab. Der 33-Jährige bekam einen Zweijahresvertrag. "Ich fahre seit 2012 mit ihm und wir verstehen uns sehr gut."

