Rio de Janeiro (SID) - Die US-Amerikanerin Simone Manuel und die Kanadierin Penny Oleksiak haben bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gemeinsam Gold über 100 m Freistil der Frauen gewonnen. Das Duo schlug in einem packenden Finale zeitgleich in 52,70 Sekunden an. Dritte wurde 100-m-Schmetterlings-Olympiasiegerin Sarah Sjöström aus Schweden in 52,99 Sekunden. Das Rennen fand ohne deutsche Beteiligung statt.