Rio de Janeiro (SID) - Dem niederländischen RS:X-Surfer Dorien van Rijsselberghe ist der Olympiasieg in Rio so gut wie nicht mehr zu nehmen. Der Goldmedaillengewinner von London führt mit 21 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Nick Dempsey (Großbritannien) und muss beim Medaillenrennen am Sonntag (13.05 Uhr OZ/18.05 Uhr MESZ) nur noch an den Start gehen.

Der Deutsche Toni Wilhelm, der in Lausanne wohnt, wird auch im dritten Anlauf kein Edelmetall mit nach Hause bringen. Als Sechster hat er schon 20 Punkte Rückstand auf den Polen Piotr Myszka.

Nach Platz 30 in Athen 2004 und dem vierten Rang 2012 geht es für ihn in Rio rechnerisch nur noch um Platz vier. Durch einen 19. Platz im zehnten und letzten Vorrennen am Freitag vergab der 33-Jährige die letzte Chance. "Natürlich bin ich enttäuscht, denn ich hatte mir mehr vorgenommen", sagte Wilhelm: Aber unter dem Strich fehlte mir diesmal die Konstanz, um weiter vorne zu landen."