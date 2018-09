Köln (SID) - Absteiger VfB Stuttgart bestreitet am Freitag sein erstes Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga seit 39 Jahren. Bei Fortuna Düsseldorf will das Team von Trainer Jos Luhukay nach dem knappen 2:1-Sieg zum Auftakt gegen den FC St. Pauli den nächsten Dreier holen. Die Düsseldorfer retteten zum Ligastart in letzter Minute ein 2:2 beim SV Sandhausen. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Heidenheim und Aufsteiger Erzgebirge Aue misst sich mit Sandhausen.