Berlin (AFP) Im Tarifstreit zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Beide Parteien seien nach "monatelangen Gesprächen und Verhandlungen" am Freitagabend "zunächst ergebnislos auseinandergegangen", sagte ein Lufthansa-Sprecher in der Nacht zum Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Beide Seiten hätten sich zuletzt "in vielen Punkten deutlich angenähert, dann in einigen Fragen aber auch wieder voneinander entfernt".

