Bangkok (dpa) - Nach der Bombenserie in mehreren thailändischen Urlaubsorten gibt es bislang keine Ermittlungserfolge. Motive und Drahtzieher bleiben unbekannt. Die Behörden versuchen aber, Bevölkerung und Urlauber zu beruhigen: Die Lage in den betroffenen Städten sei normal, teilte die Polizei mit. Die Zahl der verletzten Deutschen stieg inzwischen auf vier. Am Donnerstagabend und gestern waren mindestens zehn Sprengsätze in fünf verschiedenen Orten explodiert. Vier Menschen wurden dabei getötet.

