Köln (SID) - Aufsteiger Jahn Regensburg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga erfolgreich verteidigt. Die Ostbayern kamen am vierten Spieltag zu einem 1:1 (0:0) bei Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt und liegen ungeschlagen mit zehn Punkten weiter an der Spitze. Zweiter mit einem Punkt weniger ist Fortuna Köln nach einem 1:0 (1:0) gegen Holstein Kiel. Platz drei mit acht Zählern belegt Absteiger MSV Duisburg, der mit 4:0 (1:0) gegen die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 seinen zweiten Saisonsieg feierte. Punktgleich dahinter folgt der VfL Osnabrück, der sich 3:2 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg durchsetzte.

Zudem kassierte der ehemalige Bundesligist SC Paderborn mit 1:2 (0:0) gegen Werder Bremen seine dritte Saisonniederlage. Die Ostwestfalen befinden sich nach dem Zweitligaabstieg mit nur drei Punkten schon wieder in der Krise. Torlos unentschieden trennten sich der Hallescher FC und Hansa Rostock, das nach einer Gelb-Roten Karte für Michael Gardawski ab der 69. Minute in Unterzahl spielte. Die SG Sonnenhof Großaspach setzte sich gegen Preußen Münster 2:0 (1:0) durch, während Aufsteiger FSV Zwickau mit 0:3 (0:0) gegen Wehen Wiesbaden seine erste Saisonniederlage kassierte. Bereits am Freitagabend hatten sich Neuling Sportfreunde Lotte und Rot-Weiß Erfurt 2:2 getrennt.

In Frankfurt brachte Yannick Stark (46.) die Gastgeber kurz nach der Pause in Front. Andreas Geipl gelang aber nur zwei Minuten später der Ausgleich für Regensburg, das zuvor dreimal gewonnen hatte. Bei den Gästen erhielt Torschütze Geipl in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.

Für Fortuna Köln erzielte Daniel Flottmann in der 21. Minute den Siegtreffer gegen Kiel, das nach einer Gelb-Rote Karte für Saliou Sané ab der 80. Minute in Unterzahl spielte.

Für Duisburg trafen zweimal Kingsley Onuegbu (57., 69.), Zlatko Janjic (13.) und Stanislaw Iljutschenko (70.) gegen völlig überforderte Mainzer, die sich mit nur zwei Punkten ebenso im Tabellenkeller eingenistet haben wie Schlusslicht Preußen Münster und Frankfurt.

In Paderborn freuten sich die SCP-Fans schon über den nahenden zweiten Saisonsieg, ehe die Bremer Torben Rehfeldt (90.) und Rafael Kazior (90.+1) die Hausherren kurz vor dem Ende schockten. Koen van der Biezen hatte nach einer Stunde den Absteiger in Führung geschossen.