Lohne (SID) - Im Bundesliga-Duell zwischen dem FC Ingolstadt und Werder Bremen haben die Hanseaten die Oberhand behalten. Das Testspiel zwischen den Ligarivalen im niedersächsischen Lohne entschied das Team von Trainer Viktor Skripnik mit 1:0 (1:0) für sich. Offensivmann Fin Bartles (41.) sorgte für das einzige Tor des Tages.

Die Begegnung war für beide Mannschaften gleichzeitig der letzte Test, bevor es am kommenden Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals ernst wird. Werder reist am kommenden Sonntag zum Drittligisten Sportfreunde Lotte, die Ingolstädter treten bei Zweitliga-Aufsteiger Erzgebirge Aue an.