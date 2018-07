Darmstadt (SID) - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Wochenende im DFB-Pokal eine durchwachsene Generalprobe gefeiert. Gegen den spanischen Erstligisten UD Las Palmas reichte es für das Team von Trainer Norbert Meier am Samstag vor heimischer Kulisse zu einem 1:1 (1:0). Maximilian Beister (37.) brachte die Lilien in Führung, Marko Livaja (87.) glich kurz vor Schluss aus.

Die Hessen reisen am kommenden Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Fünftligisten Bremer SV. In der Bundesliga startet der Tabellen-14. der letzten Saison am 27. August beim 1. FC Köln in die neue Spielzeit.