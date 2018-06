New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat die Entsendung von 4000 zusätzlichen Blauhelmsoldaten in den Krisenstaat Südsudan beschlossen. Sie sollen den überforderten rund 13 500 Kollegen bei der Mission Unmiss helfen. Falls die südsudanesische Regierung den Einsatz zusätzlicher UN-Truppen nicht unterstützen sollte, drohen ihr Sanktionen wie ein Waffenembargo. Die Regierung in Juba stand der Entsendung zusätzlicher Blauhelme bisher skeptisch gegenüber. Im Juli waren dort schwere Kämpfe zwischen Regierungstruppen und früheren Rebellen ausgebrochen.

