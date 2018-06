Damaskus (dpa) - Ein Großteil der Bewohner der syrischen Stadt Manbidsch, die beim Abzug der Terrormiliz IS von den Dschihadisten entführt worden waren, ist wieder frei. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die IS-Kämpfer hatten rund 2000 Bewohner als menschliche Schutzschilde mitgenommen, als sie die heftig umkämpfte Stadt im Norden Syriens aufgaben. Auch in Aleppo gingen die Kämpfe weiter. Angesichts der dramatischen humanitären Lage in der Stadt regte Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Errichtung einer Luftbrücke an.

