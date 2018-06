New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat grünes Licht für eine Aufstockung der Blauhelmtruppen im umkämpften Südsudan gegeben. 4000 Einsatzkräfte aus den umliegenden Ländern sollen demnächst in das ostafrikanische Krisenland entsandt werden, entschied der Rat per Resolution in New York. Sie sollen dort die Hauptstadt Juba, den Flughafen und andere wichtige Einrichtungen bewachen. Mit der Resolution verlängerte der Sicherheitsrat auch das Mandat der Mission im Südsudan, für die derzeit der Einsatz von rund 14 000 Kräften autorisiert ist, bis Mitte Dezember.

