Monterrey (dpa) - Mexikanische Sicherheitskräfte haben einen der Gründer des Verbrechersyndikats Los Zetas festgenommen. Soldaten und Polizisten hätten Luis Reyes Enríquez in einer exklusiven Wohngegend nahe Monterrey gestellt, teilte die Nationale Sicherheitskommission mit. Er soll für die Gewalt und den Drogenhandel in den Bundesstaaten Nuevo León und Tamaulipas an der Grenze zu den USA verantwortlich sein. Enríquez war aufgrund eines Gerichtsurteils im April vergangenen Jahres freigelassen worden. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und er wurde wieder zur Fahndung ausgeschrieben.

