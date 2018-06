Kassel (dpa) - Einem entflohenen Psychiatriepatienten ist bei seiner Festnahme von einem Polizisten in den Oberschenkel geschossen worden. Der 31-Jährige war aus einem Krankenhaus in Kassel geflohen und hatte mehrere Personen angegriffen und verletzt. Nach zwanzigminütiger Fahndung konnten Polizisten ihn stellen. Er verhielt sich dabei aggressiv und schlug auf die Beamten ein. Als er sich auch mit Pfefferspray nicht überwältigen ließ, schoss ein Polizist ihm in den Oberschenkel. Der Mann ist nicht lebensgefährlich verletzt.

