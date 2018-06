São Paulo (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen treffen im Halbfinale des olympischen Turniers auf Kanada. Die Nordamerikanerinnen setzten sich in São Paulo im Viertelfinale gegen Frankreich mit 1:0 durch. Das Siegtor erzielte Sophie Schmidt vom Bundesligisten 1. FFC Frankfurt in der 56. Minute. Der deutschen Mannschaft bietet sich damit in Belo Horizonte die Chance zur Revanche für die in der Vorrunde erlittene 1:2-Niederlage.

