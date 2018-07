Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Hockey-Männer spielen im Viertelfinale des olympischen Turniers gegen Neuseeland. Die "Black Sticks", Olympiasieger bei den Spielen 1976 in Montreal, belegten in der Gruppe A den vierten Rang. Die Partie findet am Sonntag statt (Uhrzeit noch unbekannt). Die deutsche Mannschaft strebt nach den Olympiasiegen 2008 in Peking und 2012 in London ihr drittes Gold nacheinander an.