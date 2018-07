Rio de Janeiro (SID) - Der britische Bahnrad-Vierer der Frauen hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in Weltrekordzeit Gold in der 4000-m-Mannschaftsverfolgung gewonnen. Das Team besiegte im Finale in 4:10,236 Minuten den großen Konkurrenten USA. Das Duell um Bronze entschied Kanada gegen Neuseeland für sich. Die Britinnen hatten bereits in der Qualifikation mit 4:12,152 Minuten einen Weltrekord aufgestellt.

Der deutsche Vierer mit Gudrun Stock, Charlotte Becker, Mieke Kröger und Stephanie Pohl in der Qualifikation nur den neunten und letzten Platz belegt.