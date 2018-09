Rio de Janeiro (SID) - Mit dem ersten Schwimm-Gold der olympischen Geschichte für Singapur hat Joseph Schooling den vierten Rio-Triumph von US-Schwimmstar Michael Phelps verhindert. Der 21-Jährige setzte sich über 100 m Schmetterling in 50,79 Sekunden durch und verwies ein Trio zeitgleich auf Platz zwei. Neben Phelps, der sein 23. Olympiagold insgesamt verpasste und zuletzt dreimal in Folge auf dieser Strecke gesiegt hatte, schlugen auch der Südafrikaner Chad Le Clos und der Ungar Laszlo Cseh in 51,14 Sekunden an.

Der Hamburger Steffen Deibler war bereits im Vorlauf ausgeschieden.