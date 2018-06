Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat ein in Kolumbien angesiedeltes Drogennetzwerk zerschlagen, dessen Mitglieder auf eine besondere Strategie gesetzt haben: Wie die Beamten am Samstag mitteilten, wurden stets so viele Drogenkuriere und Lockvögel wie möglich gleichzeitig ins Flugzeug nach Madrid gesetzt, um die Chance auf einen erfolgreichen Kokainschmuggel zu erhöhen. Die Ermittlungen liefen demnach seit über einem Jahr. Es gab 30 Festnahmen, 83 Kilogramm Rauschgift wurden beschlagnahmt.

