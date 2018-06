Bregenz (dpa) - Ein deutscher Bergwanderer ist in Österreich ums Leben gekommen. Beim Abstieg vom Gipfel des Glatthorns in Vorarlberg geriet der 55-Jährige aus Welzheim bei Schwäbisch-Gmünd an einer steilen Stelle ins Stolpern, rutschte über grasdurchsetztes Gelände und stürzte schließlich über eine 200 Meter hohe Felswand in den Tod. Der 55-jährige war mit einer achtköpfigen Gruppe von Freunden und Bekannten unterwegs.

