Chicago (AFP) Einer der beiden Hauptprotagonisten in der US-Doku-Serie "Making a Murderer" über die Mängel im amerikanischen Justizsystem kommt vermutlich bald aus dem Gefängnis. Ein Richter in Wisconsin ordnete am Freitag die Freilassung von Brendan Dassey an, der gemeinsam mit seinem Onkel Steven Avery wegen Mordes lebenslang in Haft sitzt. Sollte die Staatsanwaltschaft keinen Widerspruch einlegen, käme der 26-Jährige in 90 Tagen frei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.