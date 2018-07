Coimbra (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Dreiländerturnier im portugiesischen Coimbra im Zuge der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation gewonnen. Nach dem 78:61-Sieg gegen Großbritannien am Vortag siegte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) am Sonntag gegen Gastgeber Portugal mit 79:74 (46:37). NBA-Profi Tibor Pleiß (Utah Jazz) und Maodo Lo (Brose Bamberg) waren mit je 16 Punkten beste Werfer.

Nachdem das Team von Bundestrainer Chris Fleming gegen die zweitklassigen Briten vor allem durch sicheres Scoring bestochen hatte, gelang gegen die Portugiesen zu Beginn wenig. Ein früher 0:7-Rückstand war die Folge, ehe die Deutschen im zweiten Viertel die Kontrolle übernahmen und zur Halbzeit auf neun Punkte davonzogen. In der Folge kamen die Portugiesen wieder besser auf und brachten die Gäste im Schlussviertel in ernste Schwierigkeiten.

Der zweite Erfolg in Serie und der dritte Sieg macht vor dem Beginn der EM-Qualifikation nach den schwachen Testspielauftritten der Vorwochen Mut. Vor dem Auftakterfolg gegen Großbritannien beim Turnier in Coimbra hatte Deutschland in drei offiziellen Länderspielen bislang nur einen knappen Sieg gegen Estland (71:66) eingefahren. Gegen die Ukraine und Finnland gab es ärgerliche Niederlagen. Mit Blick auf den Start der Ausscheidung für die EM 2017 am 31. August in Kiel gegen Dänemark kommt das junge Team nun langsam besser in Tritt.

Nach dem Formcheck in Portugal bestreitet Flemings Mannschaft, die in diesem Sommer ohne NBA-Profi Dennis Schröder (Atlanta Hawks) auskommen muss, noch vier weitere Länderspiele. Vom 19. bis 21. August steht der Supercup in Ulm mit Partien gegen Polen, Russland und Finnland auf dem Programm. Gegner bei der Generalprobe am 26. August in Gießen ist erneut Portugal. In der EM-Qualifikation warten außer Dänemark auch die Nachbarn Niederlande und Österreich auf die DBB-Auswahl.