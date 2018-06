Frankfurt/Main (AFP) Der in die Kritik geratene türkische Islamverband Ditib will langfristig finanziell unabhängig von der Türkei werden. "Die Frage ist, wie lange die Türkei die Unterstützung der Ditib-Imame noch leisten wird", sagte Ditib-Sprecher Zekeriya Altug der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Wir müssen uns langfristig nach Alternativen in der Finanzierung umschauen."

