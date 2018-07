Köln (SID) - Die ehemalige Fußball-Weltmeisterin Kozue And? (34) hat ihren Vertrag beim Bundesligisten SGS Essen um ein weiteres Jahr verlängert. In der abgelaufenen Saison erzielte die 130-fache japanische Nationalspielerin 15 Tore für die Essener. Zuvor stand And? unter anderem beim FCR 2001 Duisburg und dem 1. FFC Frankfurt unter Vertrag.