Salzburg (SID) - Ex-Gladbach-Profi Martin Hinteregger (23) vom österreichischen Fußball-Meister RB Salzburg hat dem Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig öffentlich einen Korb gegeben. "Ich habe abgelehnt und werde nicht nach Leipzig wechseln", verriet der österreichische Nationalspieler der Kronen Zeitung.

"Ich werde sicher die Play-offs zur Champions League mit Salzburg spielen - das ist der aktuelle Stand und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen", so Hinteregger, der in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war. Die Fohlen hatten anschließend darauf verzichtet, ihre Kaufoption für den Innenverteidiger zu ziehen, weshalb Hinteregger wieder in Salzburg landete.