Leipzig (SID) - Neuling RB Leipzig hat sich zwei Wochen vor dem ersten Bundesliga-Spiel seiner Vereinsgeschichte in ordentlicher Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl kam gegen den spanischen Erstligisten Betis Sevilla zu einem 1:1 (0:0) und war dabei die bessere Mannschaft.

Marcel Halstenberg (63.) hatte die überlegenen Sachsen bei ihrer offiziellen Saisoneröffnung vor 13.198 Zuschauern nach einem Pfostenschuss von Yussuf Poulsen (51.) in Führung gebracht. Der Ausgleich für den Tabellenzehnten der vergangenen Saison in der Primera Division fiel durch einen Foulelfmeter von Rubén Castro (69.).

Im ersten Pflichtspiel unter dem vom FC Ingolstadt gekommenen Hasenhüttl muss RB am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden zum Ost-Derby antreten. Die Bundesliga-Premiere steigt am 28. August bei 1899 Hoffenheim.