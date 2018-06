Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Profi Marco Russ vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich zum ersten Mal nach seiner Krebs-Operation und der folgenden Chemotherapie in der Öffentlichkeit präsentiert. "Es geht mir wieder gut. Seit zwei Wochen fühle ich mich wohl. Im Januar will ich wieder dabei sein", sagte der 31 Jahre alte Defensivspieler bei der Saisoneröffnung der Hessen am Sonntag.

Mitte Mai war bei Russ unmittelbar vor den Relegationsspielen gegen den 1. FC Nürnberg eine Tumorerkankung diagnostiziert worden. Dennoch kam der gebürtige Hanauer im Hinspiel zum Einsatz. Am 23. Mai wurde Russ erfolgreich operiert.