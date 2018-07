Gelsenkirchen (SID) - Der neue Manager Christian Heidel hat den Fans von Fußball-Bundesligist Schalke 04 bis zum Monatsende noch weitere Neuzugänge versprochen. "Es werden noch Spieler kommen", sagte der 53-Jährige am Sonntag vor rund 100.000 Anhängern der Königsblauen beim traditionellen Schalke-Tag im Schatten der Veltins-Arena. Namen nannte Heidel aber ebensowenig wie ein konkretes Saisonziel.

"Ein Verein wie Schalke muss immer um einen internationalen Startplatz mitspielen", sagte der Nachfolger von Horst Heldt lediglich. Die Begeisterung der Fans sei für den Klub eine Verpflichtung.

Am späten Sonntagnachmittag empfing Schalke im Rahmen seiner offiziellen Saisoneröffnung den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Am kommenden Samstag sitzt der neue Schalke-Coach Markus Weinzierl dann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Verbandsligisten FC Villingen erstmals bei einem Pflichtspiel auf der Schalke-Bank.