Hasselfelde (dpa) - Der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs ist beim Absturz seiner Maschine in Sachsen-Anhalt tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, stürzte das Flugzeug gestern aus bislang ungeklärter Ursache ab und ging in Flammen auf. Die Identität des Piloten konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden. Er war alleine an Bord. Der Mann hatte mit dem Flugzeug an einem Fliegertreffen teilgenommen, das in der Westernstadt Pullmann City stattfand. Die Bundesstelle für Flugunfallsicherung hat die Ermittlungen übernommen.

