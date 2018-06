Rio de Janeiro (SID) - Angelique Kerber ist der zehnte deutsche Tennisprofi, der eine olympische Medaille gewonnen hat. Steffi Graf ist in dieser Statistik mit einer Gold-, einer Silber- (beide im Einzel) und einer Bronzemedaille (Doppel) die bislang erfolgreichste deutsche Olympionikin in ihrer Sportart.

Bis 1924 war Tennis olympische Disziplin, 1968 und 1984 Testwettkampf. Seit Seoul 1988 ist es wieder fest im Programm. Die bisherigen deutschen Medaillengewinner bei Olympischen Spielen in der Übersicht:

GOLD:

STEFFI GRAF im Einzel (1988 in Seoul) - Graf machte damit den ersten und bislang einzigen Golden Slam in der Tennis-Geschichte perfekt. Die Triumphe bei den Australian Open, French Open, in Wimbledon, bei den US Open und Olympia in einer Saison konnte bislang nur Graf erreichen.

- BORIS BECKER und MICHAEL STICH im Doppel (1992 in Barcelona)

SILBER:

ANGELIQUE KERBER im Einzel (2016 in Rio de Janeiro)

STEFFI GRAF im Einzel (1992 in Bracelona)

TOMMY HAAS im Einzel (2000 in Sydney)

NICOLAS KIEFER und RAINER SCHÜTTLER im Doppel (2004 in Athen)

BRONZE:

STEFFI GRAF und CLAUDIA KOHDE-KILSCH (1988 in Seoul)

DAVID PRINOSIL und MARC-KEVIN GOELLNER (1996 in Atlanta) (SID)