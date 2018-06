Rio de Janeiro (SID) - Gewichtheber Sohrab Moradi hat dem Iran die zweite Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro beschert. Der 27-Jährige kam in der Klasse bis 94 kg auf einen Zweikampfwert von 403 kg (182 kg Reißen+221 kg Stoßen) und verwies den Weißrussen Wadsim Stralzu (395/175+220) und Aurimas Didzbalis aus Litauen (392/177+215) auf die Plätze. Deutsche Heber nahmen in dieser Gewichtsklasse nicht teil.