Rio de Janeiro (SID) - Enttäuschung bei Surfer Toni Wilhelm und der jungen Nacra-17-Crew, Freude über den ersten Tagessieg bei den 470er-Männern: Der Wahl-Schweizer Wilhelm, der schon vor dem abschließenden Rennen keine Chance mehr auf eine Medaille hatte, schloss seine dritten Olympischen Spiele mit 100 Punkten auf Rang sechs ab. Paul Kohlhoff und Carolina Werner aus Kiel verpassten derweil im Nacra das Medaillenrennen der besten Zehn.

Den Sieg im RS:X-Windsurfen sicherte sich der Niederländer Dorian van Rijsselberghe wie schon vor vier Jahren vor Weymouth. Auch Wilhelm hätte gerne besser abgeschlossen. "Ich war die ganze Woche erkältet und habe den Ruhetag vor dem Finale mit Magen-Darm flachgelegen", sagte der 33-Jährige: "Ich gehe mit erhobenem Haupt, auch wenn ich mir von Rio mehr versprochen hatte. Obwohl ich ziemlich angeschlagen bin, wäre zumindest der dritte Rang wieder drin gewesen."

Seine Olympia-Karriere wird Wilhelm nach drei Teilnahmen an Sommerspielen beenden. Vor Athen 2004 hatte er Rang 30 belegt, 2012 verpasste er als Vierter nur hauchdünn die Bronzemedaille. "Sport ist mein Leben, meine Leidenschaft, er hat mir so viel gegeben", sagte der Wilhelm, der in Lausanne lebt: "Mir würde die nötige Motivation fehlen, weitere vier Jahre weiterzumachen."

Kurz nach Wilhelms letztem Rennen verpassten Kohlhoff und Werner den Einzug ins Medaillenrennen der besten Zehn durch einen schwachen Sonntag um elf Punkte. Am Ende fehlte ihnen in der zwölften und alles entscheidenden Wettfahrt eine knappe Minute. Sie wurden im Rennen 18. und insgesamt 13.

Während Wilhelm und Kohlhoff/Werner ihre Wettfahrten hinter sich haben, kämpfen die 470er-Männer weiter um die Teilnahme am Medaillenrennen. Ferdinand Gerz aus München und der Kieler Oliver Szymanski rückten mit einem Tagessieg auf Platz zwölf vor. Nach einem 24. Platz im letzten Rennen ihres Wettkampftages beträgt der Rückstand auf Rang zehn aber schon 20 Punkte.

Näher dran sind die 470er-Frauen Annika Bochmann/Marlene Steinherr nach einem starken Tag mit den Plätzen drein und fünf. Als Gesamt-14. müssen sie elf Punkte sie für das Finale noch gut machen.